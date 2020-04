Caça Su-25 da Força Aérea do Chade dispara míssil acidentalmente e deixa 5 mortos

O acidente ocorreu com um caça Su-25 da Força Aérea do Chade, que lançou um míssil enquanto estava hangarado numa base aérea.

Nas cenas, é possível observar o momento em que o míssil é disparado e atravessa um camião-pipa vazio e passa a poucos metros de um C-130 Hercules da Força Aérea da França.

Apesar das cenas, não é possível observar o desfecho do episódio. Porém, segundo informações, o míssil acabou acertando a casa de um subcomandante da Guarda Presidencial, o general Mahamata Salaha Brahima.

Ao todo, cinco pessoas morreram dentro do prédio que foi totalmente destruído. Dentre as vítimas, estavam três menores de idade. Outras duas pessoas ficaram feridas.

A explosão ocorreu a poucos metros do quartel-general das forças francesas no Chade, onde ocorre uma operação militar contra insurgentes na região. As causas do acidente ainda estão a ser investigadas.