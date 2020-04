Americanos na OMS transmitiram informações em tempo real sobre Covid-19 ao governo

Mais de uma dúzia de pesquisadores norte-americanos, médicos e especialistas em saúde pública, muitos deles dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, estavam a trabalhar em tempo integral na sede da Organização Mundial da Saúde em Genebra, quando o novo coronavírus surgiu no final do ano passado e transmitiram informações reais sobre a descoberta e disseminação na China para o governo Trump, de acordo com autoridades americanas e internacionais.

De acordo com o Washington Post, vários membros da equipe do CDC são detalhados regularmente para trabalhar na OMS em Genebra como parte de uma rotação que opera há anos. Autoridades de saúde indicadas por Trump também consultavam regularmente os mais altos níveis da OMS à medida que a crise se desenrolava, disseram as autoridades.

A presença de tantas autoridades americanas prejudica a afirmação do presidente Trump de que o fracasso da OMS em comunicar a extensão da ameaça, nascido de um desejo de proteger a China, é o grande responsável pela rápida disseminação do vírus nos Estados Unidos.