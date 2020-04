Boris Johnson começa a trabalhar já na próxima semana

Primeiro-ministro quer liderar o planeamento da ‘reabertura’ do Reino Unido após o final do estado de emergência.

Recuperado de uma infeção causada pelo novo coronavírus, que o obrigou, inclusive, a ser internado na unidade de cuidados intensivos do hospital St. Thomas, em Londres, Boris Johnson pode regressar ao trabalho já na próxima semana.

O jornal The Sun cita fonte próxima do primeiro-ministro do Reino Unido, que assegura que, pese embora este tenha sido aconselhado a manter-se em repouso, a prioridade passa por liderar o planeamento da ‘reabertura’ do país após 11 de maio, dia no qual termina o estado de emergência.

“Não me surpreenderia se ele estivesse de volta antes do final da próxima semana. Toda a gente sabe que ele é a chave na missão de vender o final das regras de confinamento aos eleitores”, começou por dizer a referida fonte.

“Esta é a maior decisão que ele irá alguma vez tomar, e sabe que as implicações são vastas para milhões de famílias. É impossível que ele assista a partir de fora”, acrescentou.