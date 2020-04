Lunda Sul ganha 12 novos médicos

Doze médicos internos gerais, admitidos no concurso público do Ministério da Saúde de 2019, vão reforçar o sector sanitário da província da Lunda Sul, informou hoje o responsável do sector, Viegas de Almeida.

A par dos médicos, a província ganhou, igualmente no âmbito do mesmo concurso, 105 técnicos médios de enfermagem, que vão reforçar a assistência sanitária na região.

Das 47 vagas disponíveis para médicos internos gerais, apenas 12 foram preenchidas, assim como as cinco de especialistas, que também não houve candidaturas para preenchimento dos respectivos lugares.

Na mesma senda, disse sentir-se insatisfeito com os resultados dos enfermeiros licenciados que, das 20 vagas, apenas quatro foram preenchidas, deixando lugares em aberto.

Quanto à candidatura de médicos nos municípios do Dala, Cacolo e Muconda, infelizmente não houve nenhuma, entretanto, os admitidos que concorreram apenas em Saurimo, ainda assim, serão distribuídos para o interior da província, de modos a minimizar a carência que enfrentam.

De modos a aproveitar as vagas, os gabinetes provinciais têm advogado com o Ministério da Saúde, para os que concorreram a nível nacional que tiveram boa nota, cuja cobertura excede, sejam alocados às regiões onde há défice de médicos.

Apontou a falta de subsídio de isolamento, como estando na base da fraca adesão dos médicos a concorrerem no interior do país, entretanto, têm estado a dialogar com a ministra da saúde, no sentido de criarem tais incentivos.

O Ministério da Saúde disponibilizou para Lunda Sul um total de 296 vagas, 47 para médicos interno gerais, 105 técnicos médios para médios de enfermagem de 3.ª classe, 20 enfermeiros licenciados, 19 aos técnicos superiores de diagnóstico, 15 especialistas com formação superior, nove vigilantes, cinco condutores e dois maqueiros.

A Lunda Sul conta com 50 médicos, entre angolanos e expatriados, 20 dos quais especializadas, bem como 738 profissionais entre técnicos de saúde e funcionários administrativos.