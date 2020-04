Covid-19: Brasil contabiliza 34.485 infectados e 2.181 mortos em todos os estados

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 9h deste sábado (18), 34.485 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil, com 2.181 mortes.

O Ceará chegou a 2.955 casos e 162 mortes nesta manhã. Na Bahia, a 37ª morte foi confirmada este sábado. A vítima era uma homem de 73 anos com hipertensão e hipotireoidismo.

Minas Gerais também registou novos casos e mortes neste sábado. Agora, o estado tem 1.077 casos confirmados e 37 mortes por Covid-19.

O Rio de Janeiro chegou a 341 mortes. O estado registou o maior aumento proporcional da doença na semana, 130%.

São Paulo tem quase 1 mil mortos pela doença. E o Espírito Santo, 28. O Rio Grande do Sul tem 24 mortes, Santa Catarina tem 31 e o Paraná, 44. Ceará chegou a 155 fatalidades, Amazonas tem 145 e Maranhão tem 44.

O balanço mais recente do Ministério da Saúde, divulgado nesta sexta-feira (17), aponta 33.682 casos confirmados e 2.141 mortes.