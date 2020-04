Chefe de gabinete do presidente da Nigéria morre de coronavírus

Um dos principais assessores do presidente nigeriano morreu de COVID -19, confirmou hoje, sábado, 18, o porta-voz do presidente.

“A Presidência lamenta anunciar a morte do Chefe de Gabinete do Presidente, Mallam Abba Kyari. O mesmo havia testado positivo para o COVID -19 e vinha recebendo tratamento. Mas morreu na sexta-feira, 17 de abril de 2020 ”, disse o porta-voz Garba Shehu.

Abba Kyari, havia sido diagnosticado com coronavírus, que ele acreditava ter contraído enquanto estava de serviço oficial na Alemanha. Ele foi transferido da capital Abuja para Lagos para atendimento médico.

Um relatório da Reuters de 24 de março descreveu Kyari, que tem mais de 70 anos, como “uma figura importante no governo do presidente Muhammadu Buhari e sua doença poderia ter implicações para o funcionamento do país.

“Kyari tem um histórico de complicações médicas, incluindo diabetes, e é o guardião do presidente. Muitos que desejam lidar com Buhari precisam passar por Kyari, incluindo os principais políticos e empresários da Nigéria. ”

O relatório citou Matthew Page, um colega associado do Programa para África da Chatham House, rotulando o falecido como o “pivô” do governo de Buhari. “Isso tem o potencial de desacelerar ainda mais a tomada de decisões nos principais escalões do governo nigeriano”, disse ele na época.

A contagem nacional às 22h de 17 de abril foi de 493 casos confirmados. Dos quais cinquenta e um, foram casos novos: cuja repartição foi a seguinte – 32 em Lagos, 6 em Kano, 5 em Kwara, dois em Oyo, FCT e Katsina, um em Ogun e Ekiti.

Existem 159 casos e o número de mortos é de 17. Kano, com os números de hoje consolida o seu terceiro lugar. O número de estados afetados ainda é de 20 em 36.