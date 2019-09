IGAE reafirma combate à corrupção em Angola

O Inspector-Geral da Administração do Estado, Sebastião Gunza, declarou em Lisboa, Portugal, que o combate à corrupção em Angola vai prosseguir sem olhar para os actores, escreve a Angop.

“Querendo ou não, o combate à corrupção não vai parar. Não importam os actores. Sejam os que estão agora ou os que virão dentro de 100 anos”, sublinhou em declarações à imprensa, no domingo, no final de uma visita de trabalho a Portugal.

Para o responsável pela Inspecção-Geral da Administração do Estado (IGAE), mais do que combater a corrupção é fundamental cooperar com as instituições, num quadro preventivo.

Na visita a Portugal, depois de ter estado na Suécia, Sebastião Gunza defendeu maior aposta na capacitação técnica e tecnológica dos profissionais do sector, numa medida que vai facilitar a detecção de práticas de corrupção.

O combate à corrupção e impunidade é a bandeira da governação do Presidente da República, João Lourenço, que quinta-feira (26) completou dois anos à frente da chefia do Estado angolano.