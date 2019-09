Executivo aposta em roteiros turísticos

O Executivo angolano está a apostar na criação de roteiros turísticos, para tornar o sector mais dinâmico e diversificar a oferta destes serviços para cidadãos nacionais e estrangeiros.

De acordo coma ministra do Turismo, Angela Bragança, há toda a necessidade de se começar a operacionalizar estes roteiros com força, para que eles possam, sobretudo, trazer os turistas nacionais e estrangeiros e, através eles, trazer receitas para o País.

Ao intervir, na noite de domingo, na gala encerramento da ExpoHotel 2019 e do 1ª Congresso Nacional sobre Hotelaria, após o que um dos lançado, recentemente, do roteiro turístico para a província do Zaire, onde estão patentes sítios considerados patrimônio da humanidade, pela Unesco, seguirão outros com grande potencial.

Dirigindo-se a classe, disse estarem juntos numa cruzada pela melhoria da qualidade dos serviços, tornando a hotelaria forte e capaz de presta serviços que possam corresponder às expectativas dos clientes.

“ Temos varias criticas relativamente aos preços, são elevados, mas creio que a questão que deve ser avaliada não é só o preço em si, mas também o custo/benefício e em que medida,os preços praticados correspondem com a qualidade” observou.

Para esta questão advertiu a realização de inspeção, para chamar a atenção e penalizando em alguns casos,sobretudo os mais reincidentes,para que a hotelaria seja o suporte principal do turismo.

Segundo a governante há um conjunto de ideias e tralho conjunto que devem ser desenvolvido em prol do sector.

O foco principal é dinamizar o turismo, para torna-lo como uma das principais alavancas da diversificação da economia.

“ Pelo potencial que o turismo tem, o sector deve contribuir para a criação de emprego, assumindo a responsabilidade que o nosso sector deve fazer para tentar minimizar a situação difícil que o país enfrenta em matéria de emprego.

Motivar a juventude nas varias disciplinas do turismo e hotelaria, para que desenvolva o empreendedorismo, criando ações que possam ensinar sobre a matéria.