Comandante-Geral apela maior envolvimento da Sociedade Civil no combate à criminalidade

O Comandante-Geral da Polícia Nacional, Paulo Gaspar de Almeida, apelou, hoje, a maior envolvência da sociedade civil nas questões ligadas à segurança pública.

Paulo de Almeida, que falava na abertura da IIª Conferência Científica Regional Sobre Segurança Pública, no auditório da Rádio Huambo, segundo a corporação, afirmou que a garantia da segurança pública não é responsabilidade única da Polícia, daí a necessidade da participação efectiva da População.

“A segurança pública constitui um direito fundamental do cidadão, que é garantido pela constituição e pela declaração universal dos direitos humanos. Daí que os Estados defendem políticas públicas que visam a salvaguarda da segurança das pessoas e bens”, lembrou o Comandante, reiterando o envolvimento do cidadão comum.

O Comandante da Polícia Nacional exortou, ainda, os conferencistas a centralizarem as atenções na problemática do combate ao crime, e que as soluções saídas do encontro venham a garantir o fortalecimento da ordem e tranquilidade públicas.

Refira-se que o certame, organizado pelo ISCPC, junta durante dois dias, representantes dos Órgãos de Defesa e Segurança das províncias do Bié, Cuando Cubango, Cuanza-Sul e do Huambo.