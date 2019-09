Angolanos são os que mais dinheiro deixam no comércio português

Se em termos globais os angolanos são os que mais gastam, já em valor médio por turista a liderança vai para os chineses.

Nos primeiros oito meses do ano, em Portugal, os gastos dos turistas oriundos de fora da União Europeia aumentaram 36%. O crescimento traduz uma aceleração face aos 12% registados no ano inteiro de 2018, indica o Jornal de Negócios, esta segunda-feira.

Segundo o responsável da empresa de “tax-free shopping”, o turismo de compras terá alcançado um volume de “400 a 500 milhões de euros” em 2018.

Em termos de volume global, “os turistas angolanos são os que mais dinheiro deixam no comércio português”, no entanto os brasileiros foram o que mais cresceram nos primeiros oito meses deste ano em comparação com igual período de 2018. Entre janeiro e agosto, o valor médio das compras dos brasileiros chegou aos 275 euros, um aumento de 23%.

Os turistas chineses são, no entanto, os que mais gastam, quando se olha para o valor médio despendido por cada turista vindo da China: 727 euros, valor que representa uma subida de 9% face a 2018. Seguem-se os norte-americanos (646 euros) e os russos (312). O top 5 fica completo com os brasileiros (275 euros) e os angolanos (254), logo seguidos dos moçambicanos (220) na sexta posição.