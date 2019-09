Pelosi garante que opinião pública apoia inquérito a Trump

A presidente da Câmara de Representantes do Congresso dos Estados Unidos não tem dúvidas: A opinião pública está a favor do inquérito à atuação do presidente norte-americano. (DR)

Segundo a Euronews, coube a Nancy Pelosi anunciar a abertura do processo de destituição a Donald Trump, esta semana. Este sábado, no Texas, a terceira figura do Estado explicou que durante meses pesou os indícios e os vários pedidos para abrir o inquérito. Conta que as declarações de Robert Mueller, antigo conselheiro-especial de Trump, sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016 foram determinantes, mas que o caso denunciado agora de alegada pressão sobre a Ucrânia tirou todas as teimas.

Pelosi considera inaceitável que um presidente dos Estados Unidos bloqueie apoio militar pago pelos contribuintes para pressionar o líder de outro país a fazer-lhe um favor pessoal. A Presidente da Câmara dos Representantes falava do telefonema a Volodomyr Zelenski, o chefe de Estado ucraniano a quem , segundo as transcrições oficiais, Trump pediu para investigar Joe Biden, antigo vice-presidente e opositor Democrata.

O enviado especial dos EUA à Ucrânia já se demitiu. Vai ser ouvido no congresso nas próximas semanas.

No Twitter, Donald Trump diz-se alvo de uma fraude.