Joana Lina realça atenção redobrada aos deficientes auditivos

Angop

A governadora da província do Huambo, Joana Lina, realçou hoje, domingo, a necessidade da sociedade civil redobrar as acções de valorização e respeito aos deficientes auditivos, com vista a incluí-los nas acções de desenvolvimento económico-social.

A governante, que falava no acto antecipado do Dia Mundial dos Surdos, que se comemora, nesta segunda-feira (30), referiu que o respeito pelas pessoas com deficiência auditiva, de forma particular, requer o envolvimento de todos, de modo a dignifica-los e em contrapartida melhorar o bem-estar desta franja da sociedade.

“Precisamos trabalhar em conjunto na definição de um programa inclusivo, contudo, a sociedade tem que estar mais solidária com os surdos, que, por sua vez, têm a responsabilidade de colocar as questões ao Governo, para as resolver oportunamente” – frisou.

Segundo Joana Lina, é importante que a Associação dos Surdos nesta província continue a cultivar o sentimento de esperança, entre os membros da organização, mantendo-os fortes e preparados para contribuir no desenvolvimento do país, fazendo, também, perceber a sociedade que os deficientes auditivos, neste caso concreto, são pessoas normais e que devem ser valorizadas.

Uma gama de manifestações culturais e desportivas marcaram o evento, decorrido no pavilhão multi-usos “Osvaldo Serra Van-Dúnem”, na cidade do Huambo, sob o lema “Faça o bem pensado no próximo – não faça pensado em você”.

A Associação dos Surdos na província do Huambo, Planalto Central de Angola, conta com mais 200 membros de todas as idades.

O Dia Mundial dos Surdos é comemorado por membros da comunidade surda de todo o mundo, e foi comemorado pela primeira vez em Setembro de 1958, em Roma.