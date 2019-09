Hamilton vence Grande Prémio da Rússia

Na manhã deste domingo, Lewis Hamilton largou em segundo, ultrapassou o primeiro colocado Charles Leclerc e venceu o Grande Prémio da Rússia de Fórmula 1, quebrando assim uma sequência de três triunfos consecutivos da Ferrari.

O britânico, escreve Angop, conquistou assim o seu 82.º triunfo da carreira e se aproxima cada vez mais do recorde da principal categoria do automobilismo do mundo, que pertence a Michael Schumacher, com 91.

A segunda posição coube a Valtteri Bottas, da Mercedes, enquanto Leclerc, que largou na pole, terminou em terceiro. Companheiro de Ferrari do monegasco, Sebastian Vettel foi obrigado a abandonar a prova por conta de problemas no carro.

Max Verstappen, da Red Bull; Alexander Albon, também da RBR; Carlos Sainz, da McLaren; Sergio Pérez, da Racing Point; Lando Norris, da McLaren; Kevin Magnussen, da Haas; e Nico Hulkenberg, da Renault, completaram a lista dos 10 primeiros colocados.

Com o resultado, Lewis Hamilton é o líder do Mundial de Pilotos, com 322 pontos. A segunda posição é ocupada pelo seu companheiro de equipa, Valtteri Bottas, com 249 pontos, enquanto a Ferrari, com Charles Leclerc, aparece a 107 pontos do topo.

A Fórmula 1 retorna em duas semanas para a realização da 17° etapa da temporada: o Grande Prémio do Japão, no Circuito de Suzuka.