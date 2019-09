Curto-circuito provável causa de incêndio na Administração de Talatona

Um curto-circuito foi apontado como a presumível causa do incêndio de grandes proporções que consumiu, sábado, as instalações da administração municipal do Talatona, em Luanda.

A Angop soube hoje, domingo, do Chefe do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB), Faustino Camões Sebastião, que o sinistro não causou vítimas humanas, mas sim prejuízos avultados.

‘’Presumimos que o incêndio foi causado, por uma instalação eléctrica feita da estruturas da administração municipal para alimentar uma feira de artesanato que decorreu sob a égide das autoridades locais ”, explicou.

De acordo com o sub-comissário bombeiro, apesar da rápida intervenção dos efectivos deste órgão afecto ao Ministério do Interior, não foi fácil impedir a progressão do fogo pelo facto da estrutura da administração ter sido feita de madeira.

Para a extinção do sinistro estiveram envolvidos efectivos provenientes de vários quartéis, bem como sete viaturas de cisternas, apoiados por uma ambulância.

Com mais de 500 mil habitantes, Talatona passou a ser município desde 2016 a luz da nova da Lei da nova divisão administrativa de Angola .

A negligencia e curto circuito tem sido as principais causas dos incêndios registados pelo bombeiros em Luanda.

Por semana, são registados cinco a seis incêndios afectando, principalmente estruturas privadas