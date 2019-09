Bornito de Sousa felicita Petro pela qualificação à Liga dos Campeões

Angop

O vice-Presidente da República, Bornito de Sousa, felicitou neste sábado o Petro de Luanda pela qualificação à fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões, com empate a um golo, sexta-feira, no Uganda, diante do Kampala City.

O gesto de Bornito de Sousa foi manifestado durante a sua estadia na primeira edição da Feira da Cidade do Empreendedor que encerrou sábado, onde descontraidamente interagiu com os expositores, entre os presentes, adeptos tricolores.

Apercebendo-se que havia adeptos do Petro de Luanda no local, o governante os felicitou pela qualificação, tendo revelado, entretanto, ser adepto ferrenho do 1.º de Agosto, que evolui domingo na mesma competição.

Na ocasião, docente universitário recebeu explicações sobre o funcionamento das várias empresas públicas e privadas que durante três dias (25 a 28 de Setembro) mostraram os seus ofícios no certamente da urbe Luandense.

Igualmente participou na palestra com o tema “Plano de Acção para o Desenvolvimento da Educação da Província de Luanda”, na qual foi orador o responsável da educação na capital do país, Narciso Benedito.

A Feira, com 150 expositores, visou, essencialmente, apresentar o potencial dos jovens empreendedores e oportunidades de negócios, numa iniciativa do Governo da Província de Luanda, em parceria com o Arena Eventos.