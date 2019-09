Bayern Munique é o novo líder da Bundesliga

DW África

Heptacampeões venceram em casa do Paderborn (2-3) e o Leipzig foi surpreendido em casa com o Schalke, por 1-3. Dortmund empata e é 7º.

Paderborn 2-3 Bayern Munique

Resultado mais equilibrado que a diferença de qualidade entre as duas equipas. Os heptacampeões abriram o marcador aos 15 minutos, por intermédio de Gnabry (foto). Já na 2ª parte, Coutinho fez o 0-2. Aos 68 minutos, Proger fez o 1-2. Aos 79 minutos, golo para Lewandowski. Aos 84 minutos, o Paderborn ainda reduziu por Collins. Bayern Munique é líder da Bundesliga e Paderborn é último (18º).

Borussia Dortmund 2-2 Werder Bremen

Grande jogo no Signal Iduna Park, com relato em directo na DW África! O Bremen foi a primeira e última equipa a marcar. Aos sete minutos, Rashica fez o 0-1. Um minutos depois, Mario Götze empatou para o Dortmund. Aos 41 minutos, cambalhota no marcador, com Reus a fazer o golo de cabeça. Já a abrir a 2ª parte, Friedl (foto) empatou o jogo e distribuiu um ponto para cada lado.

RB Leipzig 1-3 Schalke 04

Surpresa da jornada! O RB Leipzig, que era líder invícto da Bundesliga, caiu com estrondo em casa. Goleada evitada apenas com o golo solitário de Forsberg, aos 83 minutos. Antes disso, Sané fez o 0-1 aos 29 minutos. Depois, aos 43 minutos, Harit fez o 0-2. Já na 2ª parte, Matondo chocou a RedBull Arena e fez o 0-3.

Mainz 0-1 Wolfsburgo

A par do Bayern Munique, o Wolfsburgo ainda não perdeu na Bundesliga. Em visita ao Mainz, Tisserand (foto), fez o único golo da partida, aos nove minutos de jogo. O Wolfsburgo é 6º. Já o Mainz ocupa o penúltimo lugar (17º) da Bundesliga.

Hoffenheim 0-3 Borussia Mönchengladbach

Terceira vitória do Borussia Mönchengladbach em jogos fora de casa. A equipa do Borussia Park goleou o Hoffenheim. Aos 43 minutos, Alassane Pléa fez o 0-1. Já na 2ª parte, Thuram, aos 65 minutos, fez o 0-2. Já aos 83 minutos, Neuhaus fez o 0-3 final. O Mönchengladbach é 4º, enquanto o Hoffenheim é 11º na Bundesliga.

Augsburgo 0-3 Bayer Leberkusen

Goleada do Leverkusen na segunda vitória seguida na Bundesliga. Os homens da BayArena abriram o marcador aos 34 minutos, com um autogolo de Niederlechner. Já na 2ª parte, Volland fez o 0-2. Aos 84 minutos, Havertz fez o 0-3 final.

Union Berlim 1-2 Eintracht Frankfurt

Vitória do Frankfurt com nomes bem conhecidos do futebol português. Aos 48 minutos, Bas Dost (foto), fez o 0-1. Aos 62 minutos, André Silva, dobrou o marcador para as “águias vermelhas”. Aos 86 minutos, o Union ainda reduziu por intermédio de Ujah.