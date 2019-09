Austríacos votam em eleição parlamentar após escândalo de corrupção

Kurz 'incólume' deve 'fazer melhor do que da última vez' na enquete da Áustria, diz Anthony Mills (DR)

Os austríacos votam no domingo em uma eleição parlamentar que o líder conservador Sebastian Kurz parece pronto para vencer, mas ele ainda precisará de um parceiro de coligação para garantir a maioria e ainda não está claro quem ele escolherá.

De acordo coma France24, que cita a Reuters, a eleição segue o colapso em Maio da coligação Kurz com o Partido da Liberdade (FPO), após um escândalo de vídeo que forçou o vice-chanceler da FPO, Heinz-Christian Strache, a renunciar.

Kurz, 33 anos, saiu ileso do escândalo, ganhando até eleitores da FPO, pois o seu apoio caiu para cerca de um quinto do eleitorado, de pouco mais de um quarto na última votação de 2017. À esquerda, houve alguma mudança de apoio dos social-democratas para os verdes ressurgentes.

Mas a visão geral desde as consequências imediatas do escândalo tem sido notavelmente estável. Pesquisas de opinião geralmente mostram o Partido Popular de Kurz (OVP) bem à frente em cerca de um terço dos votos, os social-democratas um pouco à frente da FPO e os verdes um quarto distante.

“Muita agitação, mas não muito movimento”, disse a emissora nacional ORF no sábado, resumindo uma campanha com muitos debates entre líderes do partido que não deixaram marcas sérias nas pesquisas de opinião.

Kurz disse que conversará com todos os partidos após a eleição se vencer. As suas duas opções mais prováveis ​​são aliar-se novamente à FPO ou aos verdes e neos liberais. Uma coligação centrista com os social-democratas é possível, mas improvável, sob sua liderança actual.

Longas conversas

Pesquisas sugerem que o meio ambiente é a principal preocupação dos eleitores, o que ajudou os Verdes a passar de menos de 4% nas últimas eleições de 2017, quando caíram do parlamento, para cerca de 13% agora.

Embora eles possam dar a Kurz e seu partido uma maioria estreita no parlamento, é improvável que ele queira estar à mercê de um pequeno número de parlamentares de esquerda, o que significa que, se ele optar por se aliar aos Verdes, ele será provavelmente procure uma ligação de três vias, incluindo o Neos pró-negócios.

Quando a campanha terminou na semana passada, a FPO procurou focar a atenção dos eleitores em sua questão central de migração, protestando contra imigrantes em geral e muçulmanos em particular, em vez de abordar os escândalos recentes que corroeram seu apoio.

A suposição generalizada entre políticos e analistas é que a eleição será seguida por um longo período de negociações da coligação, o que significa que o actual governo provisório de funcionários públicos liderado pela ex-juíza Brigitte Bierlein poderá permanecer no local até o Natal ou mais tarde.

As assembleias de voto abrem às 7:00 (05:00 GMT) e as primeiras projecções são esperadas logo após o término da votação às 17:00.