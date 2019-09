Afrotaças: 1.º de Agosto na fase de grupos da “Champions”

O médio Ary Papel (no centro), jogador do Sporting de Portugal, emprestado ao meio da época transacta ao 1º de Agosto, joga esta temporada completa pelo clube "militar" (DR)

O 1.º de Agosto qualificou-se neste domingo para a fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos em futebol, apesar da derrota por 0-1, diante do Green Eagles da Zâmbia.

Em jogo da segunda mão, escreve Angop, disputado no estádio 11 de Novembro, em Luanda, a formação angolana beneficia do facto de ter vencido o adversário no seu reduto por 2-1, com golos de Mabululo e Kilá.

Trata-se de um feito também conseguido nessa sexta-feira pelo Petro de Luanda, que empatou a um golo no terreno do Kampala City, depois de uma igualdade a zero, na primeira mão, na capital do país.