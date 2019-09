Zimbabwe: Mugabe será enterrado no sábado em sua aldeia natal (família)

Zimbábue: Mugabe será enterrado no sábado em sua aldeia natal (família) (DR)

O ex-presidente do Zimbabwe Robert Mugabe, falecido a 6 de Setembro aos 95 anos de idade, será enterrado no sábado à tarde na sua cidade natal, Kutama (norte), onde os seus restos mortais foram transferidos. Disse esta sexta-feira fonte da sua família.

“Segundo a tradição, os idosos ainda são enterrados à tarde, então será depois das 14H00 (12H00 GMT)” no sábado, disse à AFP um porta-voz da família, Leo Mugabe, sobrinho do ex-chefe de estado.

O corpo de Robert Mugabe, no poder de 1980 a 2017, foi transferido na noite de quinta-feira para Kutama, da residência do ex-presidente em Harare.

O ministro da Justiça Ziyambi Ziyambi confirmou a informação ao diário estatal The Herald. “O corpo do falecido Robert Mugabe deixou Harare para Zvimba (distrito) para o seu enterro no sábado”, disse ele.

Salvo outra recuperação, o funeral de sábado deve marcar o epílogo de um impasse entre os parentes do ex-chefe de estado por semanas contra o governo do seu sucessor, Emmerson Mnangagwa, em torno do local da sua última morada.

Falecido a 6 de Setembro, aos 95 anos de idade, num hospital de Cingapura, Robert Mugabe deveria descansar no Panteão Nacional dos heróis da “luta de libertação” em Harare, conforme desejado pelas autoridades.

A sua família, incluindo sua viúva, Grace Mugabe, há muito tempo exige que ele seja enterrado em sua aldeia de Kutama, antes de cumprir os requisitos do governo.

Até ao seu último suspiro, Robert Mugabe guardava um forte ressentimento contra Emmerson Mnangagwa, que chefiou o país após a renúncia do antigo presidente sob a restrição do exército e do seu partido, Zanu-PF, em Novembro de 2017 .

A sua família finalmente conseguiu a última palavra, para enterra-lo na sua aldeia. E o governo confirmou esta quinta-feira que cumpriria essa decisão.

Após um reinado de 37 anos, Robert Mugabe deixou para trás um país traumatizado pela repressão e arruinado pela crise económica.