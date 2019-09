Polícia egípcia bloqueia protestos contra Presidente al-Sisi

O Egipto reforça segurança no centro de Cairo com uma enorme operação policial. As autoridades fecharam os acessos à Praça Tahrir, depois da convocação de novas manifestações contra o presidente Abdel Fattah al-Sisi, acusado de corrupção pelas forças da oposição.

As demonstrações contra al-Sisi começaram a 20 de setembro na cidade do Cairo e a a iniciativa surgiu na internet.

De acordo com a Euronews, os protestos do último fim de semana apanharam o governo de surpresa e as autoridades fizeram detenções em massa. Aproximadamente duas mil pessoas foram presas.

De regresso de Nova Iorque, da Assembleia Geral da ONU, al-Sisi foi recebido no Cairo por uma multidão de simpatizantes e disse que pretende convocar manifestação em seu próprio apoio e que conta que egípcios saiam às ruas aos milhões.