Assange enfrenta problemas de saúde na cadeia, diz advogado

O departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou 17 novas denúncias contra o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, principalmente relacionadas a leis contra a espionagem. (afp_tickers)

Julian Assange, fundador do WikiLeaks, ainda está isolado na prisão no Reino Unido e enfrenta problemas de saúde na cadeia, disse à Sputnik o advogado de Assange, Carlos Poveda.

“Ele está isolado 23 horas por dia e tem apenas uma hora para o intercâmbio interpessoal. A situação é muito difícil. Ele perdeu peso e está completamente isolado do mundo. Isso afeta sua saúde”, disse Poveda na sexta-feira (27).

Assange foi preso em Londres em abril deste ano e sentenciado a 50 semanas de prisão por pagar sua fiança em 2012. À época, Assange se refugiou na embaixada equatoriana em Londres para evitar extradição para a Suécia, onde enfrentou acusações de agressão sexual e possível extradição subsequente para os Estados Unidos.

Após a prisão de Assange, Washington entrou com um pedido de extradição. As audiências sobre o caso de extradição de Assange estão agendadas para 25 de fevereiro de 2020.

Os EUA inicialmente acusaram Assange de conspirar para cometer um crime cibernético. No entanto, o Departamento de Justiça dos EUA posteriormente aumentou as acusações e com isso Assange pode enfrentar até 175 anos de prisão.