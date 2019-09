Última Hora: República Centro-Africana: 3 mortos em acidente de helicóptero da força da ONU

Um helicóptero de combate usado pelas forças da forças da ONU na República Centro-Africana caiu na sexta-feira quando pousou na cidade ocidental de Bouar, matando três pessoas e ferindo uma, informou a ONU na sexta – feira .

“Foi com muita dificuldade que soube do acidente de um helicóptero de combate senegalês com três mortos e um ferido no momento do pouso em Bouar”, escreveu o chefe da Missão das Nações Unidas na República Centro-Africana ( Minusca) no Twitter.

em actualização…