Petro de Luanda apura-se para a fase de grupos

JOB, CAPITÃO DO PETRO DE LUANDA (FOTO: ROSARIO DOS SANTOS)

O Petro de Luanda qualificou-se para a fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões africanos em futebol, ao empatar hoje a um golo no terreno do Kampala City, depois de uma igualdade a zero na primeira mão.

Job abriu o marcador, aos 37 minutos, de grande penalidade, enquanto os ugandeses empataram por Kizza, aos 57.

Com este apuramento, os tricolores regressam à fase de grupos desta competição africana dezoito anos depois. Em 2001, na sua última presença, chegaram até às meias-finais, etapa em que foram eliminados pelo Mamelodi Sundows, aos penalties, por 3-5.

Naquela edição, depois de um “brilharete” no grupo B, em que terminou na primeira posição, com 12 pontos, à frente de equipas já conceituadas em África, nomeadamente o Al Ahly Egipto (12 pontos) e Asec Mimosas da Cote d’Ivoire (10 pts), a formação do Eixo Viário não teve “competências” para suplantar os sul-africanos nas meias-finais.

Na primeira partida, os petrolíferos, orientados tecnicamente pelo brasileiro Djalma Cavalcanti (já falecido), perderem no terreno do adversário, por 0-2, e na resposta venceram pelo mesmo resultado, no estádio da Cidadela. Nas grandes penalidades a turma que veio das terras de Nelson Mandela levou a melhor.