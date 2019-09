Maduro diz que tem ‘total apoio da Rússia em defesa’

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira (26) ao retornar de Moscovo que seu governo tem total apoio da Rússia no sector de defesa. (© AP Photo / Assessoria de Imprensa do Miraflores / Jhonn Zerpa)

O líder chavista, avança a Sputnik, se encontrou na quarta-feira (25) com o presidente russo, Vladimir Putin. “Recebemos total apoio em áreas como cooperação na indústria de defesa. A Venezuela tem um dos mais avançados sistemas de armamentos do mundo”, afirmou Maduro ao chegar em Caracas.

Em uma transmissão ao vivo pelo Twitter, o presidente venezuelano comentou sobre a ida a Moscovo e o encontro com Putin. “Discuti esse assunto com o presidente Putin e ele reafirmou o total apoio da Rússia para permitir a Venezuela fortalecer seus sistemas de combate e armamentos para proteger a soberania e a paz nacional”, disse.

A ida de Maduro para a Rússia teve como objectivo um encontro com o líder do Kremlin, aliado do chavista. Segundo o venezuelano, os dois chegaram a um acordo para um plano de cooperação industrial e económica.

O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, informou que Maduro e Putin também conversaram sobre a “continuidade” da cooperação na indústria de defesa.