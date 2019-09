Última Hora: Lava Jato pede que Lula cumpra restante da pena em regime semiaberto

Procuradores da Operação Lava Jato pediram à Justiça nesta sexta-feira (27) que conceda prisão domiciliar ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O pedido, avança a Sputnik, é assinado pelos procuradores Deltan Dallagnol, Roberto Pozzobon, Lauta Tessler e outros.

A justificativa do pedido é a de que Lula apresenta bom comportamento e que merece a progressão de regime.

Os procuradores solicitam ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF) do pedido no processo em que o ex-presidente questiona a atuação do ex-juiz e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

A defesa do ex-presidente ainda precisa se pronunciar oficialmente à Justiça.

O advogado de Lula, Cristiano Zanin, afirmou ao jornal Folha de S.Paulo que “na segunda-feira vou conversar novamente com o ex-presidente sobre o assunto; a posição dele orientará a nossa manifestação no processo. Mas seja qual for a posição de Lula sobre a progressão, isso jamais poderá prejudicar o julgamento da suspeição do ex-juiz Sergio Moro pelo STF, como pretende o Ministério Público, pois todo o processo deve ser anulado, com o restabelecimento da liberdade plena do ex-presidente”.

Lula está preso desde o dia 7 de abril de 2018 na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo sobre o caso do triplex do Guarujá.