Futebol: Neymar de volta a Barcelona

O futebolista internacional brasileiro Neymar encontra-se, desde quinta-feira, na cidade de Barcelona, Espanha, devido ao julgamento de dois processos cruzados, marcado para esta sexta-feira, ainda relacionado com a sua mudança para o Paris Saint-Germain, no verão de 2017, contra o pagamento da cláusula de rescisão (222 milhões de euros).

Segundo avança Angop, o regresso acontece depois da autêntica novela protagonizada no verão, com o jogador a assumir que fez tudo para deixar o Paris Saint-Germain e o Barcelona a reconhecer também vontade de o contratar novamente.

O Barcelona reclama de Neymar receber parte proporcional do primeiro pagamento do prémio de 20 milhões de euros por o jogador ter anteriormente renovado contrato com o clube.

O avançado brasileiro, por sua vez, solicita a segunda parcela desse mesmo prémio.