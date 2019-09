Selecção angolana de imigrantes sagra-se campeã no Rio de Janeiro

A Seleção Angolana de Futebol de imigrantes no Rio de Janeiro sagrou-se campeã no torneio regional realizado no Rio de Janeiro, lê-se numa nota envida ao Portal de Angola. O torneio regional é uma pré-qualificação para disputar o campeonato nacional de imigrantes a decorrer em novembro.

Para a disputa regional do Rio de Janeiro, participaram as seguintes seleções; Angola, Chile, Guiné-Bissau, Venezuela, Haiti e Colômbia. As eliminatórias foram realizadas no Campo do Fluminense Futebol Clube, nas Laranjeiras zona sul do Rio, no sábado (20) tendo como campeã A seleção angolana de Imigrantes, que jogou a final contra o Chile, e venceu a partida nos pênaltis por 2X0.