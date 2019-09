Nova espécie de crocodilo descoberta em colecções de museus

A espécie é proveniente da Nova Guiné.

Cientistas descobriram uma nova espécie de crocodilo, com três metros de comprimento, ao estudarem crânios dos répteis depositados em colecções de museus, anunciou a Sociedade Americana de Ictiologistas e Herpetologistas.

De acordo com a Lusa, citada pela SIC Notícias, a nova espécie de crocodilo, a que foi dado o nome de ‘Crocodylus halli’, foi descoberta quando investigadores confrontaram os crânios, com 90 anos, com testes em animais vivos num jardim zoológico da Florida, Estados Unidos, e é descrita num artigo publicado hoje no boletim científico Copeia.

A espécie é proveniente da Nova Guiné – a segunda maior ilha do mundo, a norte da Austrália e dividida entre o país independente Papua Nova Guiné e a província indonésia de Irian Jaya (Papua ocidental) – já conhecida de 1928 como origem da espécie de crocodilo ‘crocodylus novaeguineae’.

O que a análise dos crânios revelou foi existência de duas espécies distintas, uma no Norte e outra no Sul na ilha.

Chris Murray, professor assistente da Southeastern Louisiana University, e Caleb McMahan, cientista do Field Museum, dos Estados Unidos, deram continuidade a uma investigação iniciada por um outro cientista, Philip Hall, investigador da Universidade da Florida, que faleceu antes de terminar o trabalho e cujo nome a nova espécie homenageia.

Os dois cientistas concentraram-se nas variações subtis dos esqueletos de diferentes animais, encontrando diferenças que permitiram separá-los como espécies.

Murray e McMahan examinaram 51 crânios classificados com sendo de ‘crocodylus novaeguineae’, procurando diferenças entre os crocodilos que vivem no Norte e no Sul da Nova Guiné.

Os 51 crânios analisados pertenciam a colecções de sete museus dos Estados Unidos e da Austrália.

Os investigadores concluíram que os crocodilos do norte e do sul da Nova Guiné apresentavam tantas diferenças que decidiram batizar a espécie do sul como ‘crocodylus halli’, como homenagem a Philip Hall.

“Para nós, dado o impressionante trabalho ecológico e trabalho de investigação que Hall fez nesses crocodilos, parecia apropriado nomear essa nova espécie em sua homenagem”, disse McMahan num comunicado sobre a identificação da nova espécie.

A equipa de investigadores destaca a importância da atenção à ecologia e conservação de ambas as linhagens, de forma a preservar o habitat.

“Existem novas espécies por aí, mas muitas delas estão em gavetas e armários de museus e leva tempo para as analisar e descobrir isso”, adianta McMahan.