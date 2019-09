Os hospitais de Ruanda realizaram exercícios de resposta ao ebola na terça-feira, com o surto de vírus na República Democrática do Congo mantendo a região em alerta. (DR)

Hospitais do Ruanda realizam exercícios de resposta ao Ebola em caso de surto

Os hospitais de Ruanda realizaram exercícios de resposta ao ebola na terça-feira, com o surto de vírus na República Democrática do Congo mantendo a região em alerta.

Os hospitais distritais King Faisal, Kigali (KFH), Kibagabaga e Masaka realizaram o exercício de simulação em preparação para uma possível disseminação do vírus ebola da vizinha RDC, relata KTP ress.

O relatório entrevistou o Dr. Emmy Agabe Nkusi, principal médico do King Faisal Hospital, que disse que o Exercício de Simulação Médica testou o pessoal de serviço médico da Força de Defesa de Ruanda (RDF) e outras partes interessadas sobre a prontidão e conduta geral durante um provável surto de Ebola no Ruanda.

Enquanto o país se prepara para possíveis infecções, o Ruanda pode fornecer assistência médica acessível a pelo menos 90% da sua população, de acordo com o discurso do Presidente Kagame no Debate Geral da 74ª Assembléia Geral da ONU.

Presidente Kagame: “No Ruanda, mais de 90% da população tem cobertura de seguro. Isso contribuiu para uma melhoria significativa nos resultados de saúde. Isso mostra que é possível para países de todos os níveis de renda tornar os cuidados de saúde acessíveis e acessíveis para todos”.