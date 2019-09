O treinador Kiombo Rodrigues foi afastado hoje, terça-feira, do comando técnico da equipa principal do Santa Rita de Cássia, devido à fraca prestação no Campeonato Nacional de Futebol da primeira divisão (Girabola2019/20). (DR)

Girabola2019/20: Técnico Kiombo Rodrigues afastado do Santa Rita

Angop

O treinador Kiombo Rodrigues foi afastado hoje, terça-feira, do comando técnico da equipa principal do Santa Rita de Cássia, devido à fraca prestação no Campeonato Nacional de Futebol da primeira divisão (Girabola2019/20).

O anúncio foi feito nesta cidade pelo presidente de direcção do clube, Nzolani Pedro, que não adiantou o nome do substituto, referindo apenas ser nacional, atendendo às actuais condições financeiras dos “católicos do Uíge” e que será conhecido nas próximas horas.

Por sua vez, Kiombo Rodrigues, que substituiu Almério Cristovão, que treinou o conjunto no Girabola passado, alega desentendimento com a direcção técnica e a interferência dos dirigentes do clube no seu trabalho como causa dos maus resultados.

Na 5ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da primeira divisão, em que o Santa Rita perdeu em casa diante do 1º de Agosto, por 1-4, a equipa foi já orientada pelo técnico adjunto João Paulo.

O treinador chegou no início da presente temporada desportiva com contrato de um ano, com possibilidade de renovação.

Em cinco partidas já disputadas, o Santa Rita de Cássia averbou quatro derrotas e obteve um empate, ocupando a última posição da classificação, com um ponto.

Esta é a primeira “chicotada psicológica” neste Girabola2019/20.