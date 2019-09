Eles acusaram o rei Mswati III de não fornecer salários suficientes e se reuniram na capital Mbabane na sexta-feira para discutir ações com grupos pró-democracia da oposição. (DR)

Funcionários da eSwatini colidem com a polícia em protestos salariais

A polícia de eSwatini disparou gás lacrimogéneo e jactos de água na quarta-feira a milhares de funcionários públicos que protestavam contra os baixos salários e o aumento do custo de vida na última monarquia absoluta da África.

Professores e trabalhadores entraram em greve na semana passada nas quatro principais cidades de eSwatini – um pequeno reino do sul da África até recentemente conhecido como Suazilândia e totalmente cercado pela África do Sul.

Eles acusaram o rei Mswati III de não fornecer salários suficientes e se reuniram na capital Mbabane na sexta-feira para discutir acções com grupos pró-democracia da oposição.

Protestos

Frustrações se transformaram numa série de protestos em todo o país nesta semana.

Mais de 3.500 pessoas marcharam em Mbabane e na cidade vizinha de Manzini na segunda-feira, e cerca de 3.000 manifestantes apareceram na capital novamente na quarta-feira.

“Hoje queremos dizer negócios sérios”, disse Mbongwa Dlamini, chefe da Associação Nacional de Professores da Suazilândia.

Um repórter da AFP no local disse que a polícia interveio quando a multidão divergiu da sua rota de protesto autorizada.

A federação sindical da África do Sul anunciou na quarta-feira “acção de protesto de fronteira” na província vizinha de Mpumalanga “em apoio” à greve dos eSwatini.

Exige

“Os trabalhadores exigem apenas 7,8% de reajuste salarial, enquanto o regime de Mswati gasta milhões de rands para o seu estilo de vida luxuoso”, afirmou o Congresso dos Sindicatos da África do Sul (COSATU) em comunicado.

Wandile Dludlu, coordenadora nacional de uma coligação pró-democracia eSwatini, saudou o apoio da COSATU.

“Esta é (a) luta contra a justiça económica e social”, disse Dludlu. “A acção de protesto não é como uma sessão de café.”

O governo disse no início deste mês que era incapaz de atender às demandas dos manifestantes.

“O governo está numa situação financeira desafiadora, daí a incapacidade de conceder aos funcionários públicos um ajuste no custo de vida nos últimos dois anos”, afirmou o primeiro-ministro Ambrose Dlamini em comunicado.

King Mswati III foi coroado em 1986, quando tinha apenas 18 anos. Ele foi criticado pelos seus gostos caros, gastos frívolos e priorização das necessidades da sua família.

A filha mais velha do rei, a princesa Sikhanyiso, foi nomeada membro do gabinete no ano passado, provocando indignação entre os grupos pró-democracia.

“Ela só vai ao parlamento quando precisa receber o seu cheque gordo”, disse Dludlu à AFP na semana passada.