Filho do príncipe Harry apresentado a Desmond Tutu

Filho do príncipe Harry apresentado a Desmond Tutu

“Arch meet Archie!”, ou seja, “Arcebispo conhece Archie”. Foi com esta frase que o instagram oficial dos duques de Sussex divulgou o encontro do Príccipe Harry, da mulher, Megan, e do filho, Archie.

A primeira aparição de Archie – que nasceu em maio – na viagem que Harry e Meghan estão a fazer pelo continente africano foi para conhecer o arcebispo Desmond Tutu.

O casal real partilhou um vídeo na sua conta do Instagram, mostrando Meghan a carregar o bebé ao colo, enquanto Harry caminha ao lado deles.

Na legenda lê-se “Arch meet Archie!”

Num segundo vídeo, escreve a Plataforma, o trio é visto a caminhar em direção à entrada da fundação de Tutu, onde foi recebido por um dos heróis da luta contra o apartheid e pela filha, Thandeka Tutu-Gxashe.

O vencedor do Prémio Nobel da Paz – que se tornou efetivamente o líder da luta de libertação durante o longo encarceramento de Nelson Mandela – disse que ficou “emocionado com o raro privilégio e honra de conhecer a realeza”.