Cônsul geral interina de Angola no Rio de Janeiro visita Rio Acolhedor Paciência

A convite da ONG Fomento Brasil Angola (BRAGOLA), a comitiva do Consulado Geral de Angola no Rio de Janeiro, chefiada pela Cônsul Suzana Pedro, puderam conhecer as instalações e funcionamento do Rio Acolhedor Paciência (RAP), onde foram recepcionados pelo Secretario de Assistência Social do Rio, João Mendes, pelo Diretor da Instituição Paulo Nascimento e Daniele Murta, Subsecretaria.

Segundo uma nota enviada ao Portal de Angola, o Rio Acolhedor Paciência – Unidade Municipal de Reinserção Social foi instituída a partir do Decreto Nº 34082, de 04 de julho de 2011 (anexo I), está em uma área de 84.000m2 dividas em dois prédios, totalizando 5.500m2 de área construída. Atente hoje 380 pessoas que moravam na rua, onde é feito um trabalho para recuperação da pessoa e devolve-la ao convívio social.

Segundo Paulo Miranda, nos últimos quatro (4) anos foram reinseridos a sociedade 420 ex-moradores de rua, após um trabalho de acompanhamento integral feita pelo RAP a essas pessoas. O Rio Acolhedor Paciência, está situado na zona oeste do Rio no Bairro Santa Cruz.