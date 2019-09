Angola promove programa de privatizações na África do Sul

A apresentação do Programa de Privatizações em curso em Angola (PROPRIV) é um dos pontos altos do Fórum Internacional do Agronegócio e Ecoturismo, que tem lugar, esta quinta-feira, no Centro Internacional de Convenções da Cidade do Cabo, na África do Sul.

De acordo com a Angop, o evento é uma organização conjunta da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX), de Angola, e a Câmara de Comércio e Indústria Angola/África do Sul (CACIAAS).

A apresentação do PROPRIV estará a cargo do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), na pessoa da sua chefe do Departamento das Privatizações, Ana Paulo Zango.

O Fórum Internacional de Agronegócio e Ecoturismo visa promover e atrair investimentos privados para desenvolver esses sectores nos dois países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

O encontro será desdobrado em três painéis, nomeadamente “Produção Agrícola e Pecuária”, “Ecoturismo” e “Apoio Financeiro ao Sector Privado”.

De acordo com o programa distribuído à imprensa, o encerramento do evento estará a cargo da administradora da AIPEX, Sandra Dias dos Santos.