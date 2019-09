Abertura da Feira Cidade do Empreendedor (FOTO: GASPAR DOS SANTOS)

Aberta em Luanda Feira Cidade do Empreendedor

A primeira edição da Feira Cidade do Empreendedor, que visa promover oportunidades de emprego e de investimento junto de empresas inovadoras e criativas, foi aberta (hoje) na Baía de Luanda, pelo governador Sérgio Luther Rescova.

A Feira, escreve a Angop, com 150 expositores, vai decorrer durante quatro dias e visa também apresentar o potencial de jovens empreendedores e oportunidades de negócios, numa iniciativa do Governo de Luanda em parceria com o Arena Eventos,

O evento, que vai servir ainda para momentos de lazer e entretenimento, deve aproximar os empresários,partilhar experiências e potenciar a criação de negócios com base numa plataforma de comunicação nos mais variados sectores.

A Feira Cidade do Empreendedor vai de igual modo servir para difusão do mosaico cultural kaluanda, com os grupos carnavalescos, artistas plásticos, músicos, actores e os demais criadores em evidência.

O governador Sérgio Rescova disse, no acto de abertura, que a realização de eventos de negócios e de empreendedorismo serve para divulgar a “veia criadora” dos angolanos e o potencial da sua capacidade interna.

Na sua óptica, a realização deste evento vai de encontro com a necessidade de cada vez mais mostrar a capacidade interna de produção, assim como a “veia criadora” dos angolanos que tem resultando em negócios e outras forma de empreender.

O governador é de opinião que as feiras não são suficientes para mostrar todo o potencial produtivo, mas certamente é começando que se caminha para demonstrar o que é feito em Angola pelos nacionais, e é neste sentido de fazer e criar que se poder transformar a sociedade.

Considerou a realização da Feira como sendo uma oportunidade para aprofundar o conhecimento recíproco das acções do GPL com os seus parceiros , bem como identificar interesses comuns e tarefas que podem ser desenvolvidas em conjunto.

“A feira do empreendedor é uma prova evidente do interesse de cooperação entre os empresários, empreendedores e cidadãos engajados em pequenos negócios e iniciativas”, concluiu.