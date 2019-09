AAMGA realiza 3ª Jornadas de Manutenção e Gestão de Activos

Portal de Angola | Diniz Kapapelo

A Direcção da Associação Angolana de Manutenção e Gestão de Activos – AAMGA realiza no dia 27 de Setembro, no CINFOTEC (Centro Integrado de Formação Tecnológica), do Distrito do Rangel, em Luanda, mais um momento de formação e informação sobre “A Manutenção e Gestão de Activos na eficiência operacional das empresas”.

Segundo o Engº Vicente Inácio, Vogal de Direcção e porta – voz da Associação, nesta edição, a expectativa é juntar cerca de 100 participantes no Auditório do CINFOTEC, Associados, Técnicos de Manutenção, Gestores de empresas e Estudantes.

De acordo com uma nota chegada À Redacção do Portal de Angola, em uma única sessão serão abordados temas como: a Normalização em Angola, As Normas NA ISO 55000 de Gestão de Activos, Segurança e Saúde na Manutenção e Gestão de Activos, Manutenção e Gestão de Activos na TAAG, O Papel da Manutenção na Eficiência Operacional das Empresas, o uso da Tecnologia na Manutenção e Gestão de Activos e a Manutenção de Equipamentos Petrolíferos na Refinaria de Luanda.

Para tal, juntar-se-ão as sessões parceiros de distintas organizações, nomeadamente, o Instituto Angolano de Normalização e Qualidade – IANORQ, o Centro de Segurança e Saúde no Trabalho (CSST), TAAG, TDGI, Ecofirma e SONASURF.