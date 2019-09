Pastor detido por tentativa de ocultação de cadáver

O Serviço de Investigação Criminal e a Polícia Nacional no Zaire, detiveram, recentemente, no município de M’banza Kongo, um cidadão nacional, suposto pastor de uma ceita religiosa denominada “Cura Espiritual”, por estar implicado no crime de homicídio e tentativa de ocultação de cadáver.

O suposto pastor e alguns crentes foram detidos na via pública, quando tentavam levar o cadáver, abordo de uma viatura, alugada, para parte incerta.

De realçar que, o cadáver foi levado para a Morgue onde será submetido a uma autópsia, para aferir as reais causas da morte.

Os implicados foram presentes ao Ministério Público, para ulteriores procedimentos legais.