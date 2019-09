Oito bebés morrem em incêndio numa maternidade na Argélia

Oito bebés morreram na madrugada de hoje durante um incêndio numa maternidade no nordeste da Argélia, de acordo com um responsável da proteção civil argelina.

De acordo com a RTP que cita a Lusa, o fogo foi declarado às 03h50, hora local (a mesma hora em Luanda), no hospital materno-infantil de El Oued Souf, no nordeste Sahara argelino, segundo o capitão Nassim Bernaoui, da proteção civil.

“Nós lamentamos infelizmente a morte de oito bebés, alguns queimados e outros asfixiados pelo fumo”, declarou.

“Conseguimos salvar 11 bebés, 107 mulheres (…) e 28 funcionários do estabelecimento” hospitalar, acrescentou.

A proteção civil mobilizou dezenas de camiões para o local e o incêndio já está controlado.

As causas do fogo não foram ainda esclarecidas pelas autoridades.

Segundo a televisão argelina, o primeiro-ministro argelino, Noureddine Bedoui, ordenou a abertura urgente de uma investigação e o ministro da Saúde, Mohamed Miraoui, irá deslocar-se ao local do incêndio.

O primeiro-ministro argelino já apresentou as suas condolências e do Governo às famílias das vítimas.