Obra de arte de 6 milhões de euros encontrada em casa de idosa

"Christ Mocked" faz parte de uma série de pinturas do final do século XIII. (DR)

Uma obra de arte perdida do artista florentino Cimabue foi encontrada pendurada dentro da casa de uma idosa perto de Paris, dizem especialistas em arte.

De acordo com a SIC Notícias, citada pelo MSN, “Christ Mocked”, parte de uma série de pinturas do final do século XIII, foi descoberta na propriedade de uma mulher na cidade de Compiegne, no norte da França.

Pensa-se que a obra de arte do artista Cimabue poderá atingir o valor de seis milhões de euros em leilão, no próximo mês.

Especialistas disseram que “não há como contestar” a sua origem.

Foram realizados alguns testes na obra de arte e foi utilizada a luz infravermelha para determinar as semelhanças com as obras do pintor italiano, também conhecido como Cenni di Pepo.

De acordo com a BBC, o especialista em arte Éric Turquin contou ao jornal francês Le Figaro que “a pintura foi feita pela mesma mão”.

A obra de arte, que a proprietária havia pendurado sobre uma placa de aquecimento na sua cozinha, será leiloada em França a 27 de Outubro.

Duas outras obras da mesma série de Cimabue podem ser vistas na Galeria Nacional de Londres e na Colecção Frick em Nova York.