Lionel Messi foi eleito vencedor do Prémio The Best. (DR)

Messi bate Ronaldo e Van Dijk e é The best

Lionel Messi foi eleito vencedor do Prémio The Best. O astro do Barcelona bateu a concorrência de Virgil Van Dijk do Liverpool e Cristiano Ronaldo da Juventus para somar o sexto prémio da carreira.

Segundo a BOLA, é o corolário de uma temporada em que Lionel Messi apontou 51 golos em 50 partidas, acabando por se sagrar vencedor do campeonato. Na Liga dos Campeões (prova onde foi o melhor marcador com 12 golos em 10 partidas) chegou até às meias-finais onde foi eliminado pelo Liverpool que se viria a tornar campeão europeu.

O argentino isola-se assim na frente dos prémios como melhor do mundo, tendo agora seis contra os cincos do capitão da Selecção Nacional.