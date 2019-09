Fundação Lwini instala cadeiras anfíbio em praia de Cacuaco

Cinco cadeiras de rodas do tipo anfíbio, para as pessoas com mobilidade reduzida, serão postas no próximo mês a disposição dos munícipes na praia da Vila do município de Cacuaco, pela Fundação Lwini.

O anúncio é do secretário executivo da Organização Não-governamental angolana, Alfredo Ferreira, em declarações à Angop, no âmbito do projecto “Praia para todos ” em colaboração com o Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros ( SNPCB).

Cinco destes instrumentos denominados “ Tiralô” foram já instalados, no sábado, na praia do Jango Veleiro, Ilha de Luanda também enquadrado no projecto da Fundação Lwini que tem como objectivo criar as condições para que as pessoas com mobilidade reduzida tenham acesso as praias.

Até ao momento, estão igualmente instaladas cinco cadeiras numa das praias de Benguela e duas numa represa da cidade do Huambo.

De acordo com o responsável, os portadores de deficiência, vão ter o acesso as praias com auxilio técnico de nadadores, salvadores e mergulhadores dos bombeiros.

Na presente época balnear, o projecto vai abranger seis praias, entre marítimas e fluviais do pais, selecionadas pelo SNPCB.

Os meios são compostos com coletes, salva- vidas, bóias torpedo, espreguiçadeiras, sombrinhas e um acesso pedonal.

Fundação Lwini foi criada em 30 de Junho de 1998, atende a vítimas civis de minas terrestres e outras deficiências.

As actividades da Fundação incluem a reabilitação de escolas, construção de centros de treino e a reparação de aldeias rurais.