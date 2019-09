Em discurso na ONU, Bolsonaro destaca Amazônia, indígenas, socialismo e ideologia

Sputnik

O presidente Jair Bolsonaro faz nesta terça-feira (24) seu primeiro discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Acompanhe a cobertura ao vivo da Sputnik Brasil.

O Brasil é tradicionalmente o primeiro país a abrir a Assembleia Geral há 70 anos, quando o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha fez pela primeira vez a abertura do encontro de nações, em 1949, inaugurando a tradição brasileira de abrir os discursos.

Desde que assumiu a Presidência, Bolsonaro vem promovendo mudanças na política externa brasileira, combatendo principalmente o que chama de globalismo, ideologia de gênero, climatismo e a defesa de valores religiosos e da família tradicional.

Bolsonaro chega a ONU sob pressão desde que, em agosto, a divulgação de dados sobre o aumento do desmatamento e de queimadas na Amazônia levaram a um embate público entre o presidente brasileiro e o presidente da França, Emmanuel Macron.

Por estar se recuperando de uma cirurgia, Bolsonaro não participará de encontros bilaterais durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. A agenda do presidente brasileiro está limitada ao discurso no debate, mas Bolsonaro expectativa de comparecer a um jantar com o presidente americano, Donald Trump.