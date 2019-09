Eduardo Bolsonaro se reúne com Steve Bannon e discute situação da Amazônia

Em viagem a Nova York, onde acampanha o seu pai durante a Assembleia Geral da ONU, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) se reuniu nesta segunda-feira (23) com o ex-assessor de Donald Trump, Steve Bannon.

Em postagem no Twitter, o deputado federal disse que conversou com o estrategista norte-americano sobre a Amazônia, entre outros temas.

“Prazer encontrar hoje com Steve Bannon e conversar, dentre outros temas, sobre como a Amazônia é usada pelo establishment internacional [globalistas] para atacar o Brasil e o Presidente Bolsonaro”, afirmou.

“O interesse não é cuidar dos índios ou da floresta e sim em construir a narrativa para amanhã pleitear – mais uma vez – a sua internacionalização. Ninguém preserva mais do que o Brasil, existem interesses por trás desse discurso ‘paz e amor’ de alguns chefes de Estado”, acrescentou em outra postagem logo em seguida.

Steve Bannon, que também é líder do movimento conservador The Movement, foi demitido da Casa Branca em 2017. Desde então vem promovendo uma onda de nacionalismo de direita em uma série de países ao redor do mundo.