Alunos do Kilamba Kiaxi podem beneficiar de bolsas de estudos

A direcção municipal da Educação no Kilamba Kiaxi pretende estabelecer parcerias com instituições especializadas para atribuição de bolsas de estudos aos alunos com iniciativas inovadoras, criatividade e habilidades em alguma áreas do saber.

De acordo com a directora municipal da Educação, Noemia Canoquela, citada pela Angop, existem, por exemplo, alunos com grande habilidade para pintura que estão a ser incentivados para se formarem em artes, no Instituo Médio de Artes no Talatona.

A responsável que falava a margem da primeira feira de boas práticas e ética, disse que a direcção municipal da educação vai fazer um convénio com o Instituto de Artes para receberem estes alunos.

Em relação as iniciativas inovadoras, como o robot que funciona com ajuda de água, a grua hidráulica e o carro feito com latas que trabalha com bateria, disse a direcção da educação vai trabalhar com a administração local para que estes trabalhos sejam apresentados no Ministério da Ciência, Tecnologia e Telecomunicações.

As feiras vão continuar e em 2020, segundo a responsável, a direcção da educação perspectiva começar com as amostras das iniciativas inovadoras nas escolas para permitir que todos os alunos participem.

Explicou que os melhores trabalhos a nível das escolas vão para a feira distrital de onde serão seleccionados para a municipal.

Disse que as grandes novidades na edição desta Feira são os trabalhos tecnológicos e de inovação, como os carros de papelão, chapa, ou capim que andam com ajuda de baterias de telefones, o robot e a grua feita de madeira com uma parte hidráulica, assim como os trabalhos de arquitectura feitos com papelão com energia eléctrica ou de outras fontes alternativas.

Disse que com este projecto, a direcção pretende desenvolver a educação, contribuir para o desenvolvimento do município e para fomentar o empreendedorismo.