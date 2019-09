Recém-nascido encontrado com vida em terreno abandono

Angop

Um recém-nascido foi encontrado, neste sábado, com vida num terreno abandonado do bairro Samora Machel, arredores da vila municipal do Bailundo, 75 quilómetros da cidade do Huambo, por cidadãos que fazem do local um aterro sanitário.

A informação foi confirmada hoje, segunda-feira, à ANGOP, pelo porta-voz da Polícia Nacional na província do Huambo, inspector-chefe Paulo Chindele Cassinda, referindo que o infante, com aproximadamente dez dias de vida, está sob cuidados médicos na maior unidade sanitária daquele município.

O oficial referiu que as autoridades policiais suspeitam que o crime de abandono de infante terá sido cometido pela própria mãe, até ao momento não identificada, estando em curso diligências para se apurar as razões do delito.

O inspector-chefe Paulo Chindele Cassinda informou que, na última sexta-feira, um menor, com cerca de um mês de vida, foi morto, de forma involuntária, no bairro Espírito Santo, igualmente nos arredores da vila do Bailundo, um crime supostamente praticado pela própria mãe, já detida, que depois de embriagada deitou-se sob a vítima.

Já na vila municipal do Ucuma, 97 quilómetros da cidade do Huambo, o porta-voz da Polícia Nacional confirma a detenção de um automobilista de 45 anos de idade, participado ao Serviço de Investigação Criminal (SIC), por tentativa de suborno ao agente da autoridade, a quem tentou aliciar com valores monetários, depois de o ter interpelado.