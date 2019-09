Pompeo reunirá com Lavrov na ONU

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, dá as boas-vindas ao secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, para as conversações na cidade turística de Sochi, Rússia, no dia 14 de Maio de 2019. (Pavel Golovkin/Pool via REUTERS)