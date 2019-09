Nova Iorque atrai o mundo com Debate de Alto Nível da ONU

Angop

A cidade de Nova Iorque, nos EUA, é neste momento o centro das atenções do mundo, com os líderes mundiais a participar no Debate de Alto Nível da Assembleia-Geral das Nações Unidas, que inicia esta terça-feira (24).

Cosmopolita, moderna e ao mesmo tempo clássica, dinâmica e culta, a cidade de Nova Iorque está pronta para acolher cerca de 150 Chefes de Estado e de Governo, que vão abordar as principais questões que o mundo enfrenta.

Em Nova Iorque, os líderes mundiais, incluindo o Presidente João Lourenço, vão apresentar as agendas dos respectivos países, sobretudo em matérias relacionadas com a paz e segurança regionais e mundial.

António Guterres, o nono secretário-geral das Nações Unidas (assumiu as funções em 01 de Janeiro de 2017) ressaltou que vão usar o encontro mundial para aumentar a ambição e destacar o imperativo da inclusão.

“Juntos vamos impulsionar uma década de cumprimentos e acção para as pessoas e o planeta”, observou.

Em virtude da magnitude do evento, foi montado um grande dispositivo de segurança nos arredores da sede da ONU, em Nova Iorque.

Nova Iorque, que exerce uma forte influência sobre o comércio mundial, finanças, cultura, moda e entretenimento é muitas vezes referida como “cidade que nunca dorme”, enquanto outros apelidos incluem a “capital do mundo”, “Gotham” e “Big Apple”.

É também considerada a cidade mais importante do mundo.

Na Times Square, os grandes painéis fazem a noite parecer dia, e o local está sempre lotado de gente. Ao andar pela cidade, principalmente na região sul de Manhattan, olha-se para o alto e vê-se centenas de arranha-céus.

É a cidade mais populosa dos Estados Unidos e o centro da área metropolitana de Nova Iorque, que está entre as áreas urbanas mais populosas do mundo.

A cidade sedia a Organização das Nações Unidas (ONU) e também é um importante centro de negócios internacionais. É ainda muitas vezes referida como “New York City”, para diferenciá-la do estado de Nova Iorque, do qual faz parte.

A área ocupada pela sede da ONU, em Nova Iorque, não está sob a administração do governo dos EUA, mas das Nações Unidas, uma vez que foi convertida em território internacional através de um tratado assinado com o governo norte-americano.

Localizada em um grande porto natural na costa atlântica do Nordeste dos Estados Unidos, a cidade de Nova Iorque é composta por cinco distritos: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens e Staten Island.

Muitos distritos e pontos turísticos da cidade tornaram-se conhecidos mundialmente. A Estátua da Liberdade recebeu milhões de imigrantes que vieram para o país no final do século XIX e início do século XX.

A Estátua da Liberdade é um dos monumentos mais famosos do mundo e símbolo americano da liberdade. Foi projectada e construída pelo escultor alsaciano Frédéric Auguste Bartholdi (1834 – 1904), que baseou-se no Colosso de Rodes para edificá-la.

Já a Wall Street, em Manhattan, é um dominante centro financeiro global desde a Segunda Guerra Mundial e é o lar da Bolsa de Valores de Nova Iorque.

A cidade também é o lar de alguns dos arranha-céus mais altos do mundo, incluindo o Empire State Building e as extintas torres gémeas do World Trade Center.

O Empire State Building foi por muito tempo o prédio mais alto do mundo com 102 andares, construído em 1931, atrai milhares de turistas de todas as partes do planeta.

É possível subir ao 86º andar onde há o observatório e se tem uma vista deslumbrante da cidade. Desde que foi aberto, aproximadamente 100 milhões de pessoas estiveram lá.

A cidade é também o berço de muitos movimentos culturais, incluindo o Renascimento de Harlem na literatura e nas artes visuais, o expressionismo abstrato (também conhecido como o Escola de Nova Iorque) na pintura, estilos musicais como o Hip Hop, Punk, a dança Salsa, entre outros.

Nova Iorque é notável entre as cidades dos Estados Unidos pela elevada utilização de transporte público, cuja maioria funciona 24 horas por dia, e pela densidade populacional e diversidade dos seus habitantes.

Nova-iorquinos fazem uso de uma gama variada de opções de transporte, locomovendo-se a pé, de bicicletas, carros, táxis, autocarros, metro e helicópteros, todos meios de transporte populares na cidade.