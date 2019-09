Aipex e câmara realizam fórum sobre agro-negócios

Angop

A Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola (AIPEX) e a Câmara de Comércio e Indústria Angola-África do Sul (CACIAAS) promovem de 26 a 27 deste mês, na Cidade de Cabo, um fórum de agro-negócio e ecoturismo Angola-África do Sul.

O fórum vai juntar empresários dos dois países e acontece no Centro de Convenções Internacional da Cidade do Cabo, com o objectivo de promover e alavancar o comércio e investimento na região da África Austral.

De acordo com uma nota de imprensa da AIPEX, o evento pretende ser uma plataforma de interacção que facilite a promoção de investimentos nas áreas do agro-negócio e do ecoturismo.

Pretende-se também que o serva de alavancar as futuras relações comerciais entre Angola e África do Sul e outros mercados da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).