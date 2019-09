Acidente faz quatro mortos em Tete

Folha de Maputo

Pelo menos quatro pessoas morreram ontem no Songo, província de Tete, em consequência de um acidente de viação do tipo despiste e capotamento registado na descida do monte Maloera.

O despiste envolveu um camião que transportava militantes e simpatizantes da Frelimo de regresso aos seus locais de proveniência, depois de terem participado num comício de campanha eleitoral na vila do Songo, distrito de Cahora Bassa, segundo o jornal Notícias.

O primeiro secretário do partido Frelimo e chefe do gabinete provincial de preparação de eleições em Tete, Bemane de Sousa, disse em conferência de imprensa que dados preliminares indicam que, para além dos mortos, 56 pessoas ficaram feridas, das quais 15 em estado grave, que foram transferidas para o Hospital Provincial de Tete e os restantes, com ferimentos ligeiros, estão a receber tratamentos no Hospital Rural do Songo.

De acordo com o jornal Notícias, Bemane de Sousa expressou sentidas condolências às famílias enlutadas e solidarizou-se com os feridos, desejando rápidas melhoras e breve regresso ao convívio familiar e ao trabalho do dia-a-dia.