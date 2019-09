RB Leipzig goleia e manda na Bundesliga

DW África

“Touros” venceram em Bremen por 0-3 e são líder isolados do campeonato. Bayern Munique também goleou (4-0) e é 2º na Bundesliga.

Werder Bremen 0-3 RB Leipzig

Passeio para o líder invicto e isolado da Bundesliga. Aos 13 minutos, Willi Orban fez o 0-1, na sequência de um pontapé de canto, convertido por Nkunku. Depois, aos 35 minutos, momento do jogo. Sabitzer, de livre directo, deixou o Weserstadion em silêncio. Golaço do austríaco. Já depois de estar a jogar com menos um, devido à expulsão de Laimer, o Leipzig fez o 0-3, por Saracchi.

Bayern Munique 4-0 Colónia

Goleada do Bayern Munique. Depois do empate em casa do RB Leipzig, os bávaros voltaram a vencer na Bundesliga, e com estreia de Coutinho a marcar pelo Bayern. Aos três minutos, Lewandowski fez o 1-0. Na segunda parte, o polaco bisou e fez o 2-0. Coutinho (foto), aos 62 minutos, fez o 3-0, de penalti. Por fim, aos 73 minutos, Perišić fez o 4-0 final.

Bayer Leverkusen 2-0 Union Berlim

Vitória fácil do Leverkusen. Depois da derrota na estreia da Liga dos Campeões, com o Lokomotiv Moscovo, em casa, o Leverkusen recebeu e venceu o Union, que não fez qualquer remate enquadrado com a baliza. Volland, aos 20 minutos, fez o 1-0. Cinco minutos depois, Alario fez o 2-0, resultado final.

Hertha Berlim 2-1 Paderborn

Primeira vitória do Hertha esta época na Bundesliga. Depois de um empate em casa do Bayern Munique, e três derrotas consecutivas, os homens da capital alemã venceram um jogo. Aos 10 minutos, Dilrosun fez o 1-0. Já na 2ª parte, Marius Wolf dobrou o marcador. Zolinski ainda reduziu para o Paderborn, aos 54 minutos, mas não evitou a quarta derrota em cinco jogos. Paderborn é último na Bundesliga.

Friburgo 1-1 Augsburgo

Duelo equilibrado. O primeiro golo surgiu do lado do Friburgo, aos 23 minutos, por intermédio de Lucas Höler. O empate do Augsburgo chegou ainda na primeira parte. Aos 39 minutos, Niederlechner fez o 1-1, resultado final.

Schalke 2-1 Mainz

Vitória do Schalke ao cair do pano. Serdar marcou primeiro para os homens da casa, ao minuto 36. Já na 2ª parte, Onisiwo empatou para o Mainz. Mas, aos 89 minutos, momento do jogo. Grande jogada individual do marroquino, Amine Harir, a fazer o golo aos 89 minutos e dar os três pontos ao Schalke. A equipa de Gelsenkirchen é 4º e o Mainz penúltimo.